Zurückblicken auf 100 Jahre Rückblick auf ein 100-jähriges Leben

Völklingen · Irene Diehl feiert am morgigen Montag, 8. Januar, ihren 100. Geburtstag in Völklingen-Geislautern. Sie erinnert sich an ihre Leidenschaft für Tanz, ihre über 70 Jahre währende Ehe und ist besonders stolz auf ihre Familie.

07.01.2024 , 07:00 Uhr

Irene Diehl wurde am 8.1.1924 in Wehrden geboren. Sie lebt heute in Geislautern. Foto: Familie Diehl

Am morgigen Montag feiert Irene Diehl einen ganz besonderes Fest – ihren 100. Geburtstag. Ein Jahrhundert voller Erfahrungen und Herausforderungen – auch die, die das Alter mit sich bringt. Irene Diehl, geboren am 8. Januar 1924 und aufgewachsen im Völklinger Stadtteil Wehrden, lebt seit 1961 im Stadtteil Geislautern. Sie hat im Laufe ihres Lebens unzählige Geschichten erlebt und gelebt. Mit einem Lächeln auf den Lippen und klaren Gedanken berichtet sie von vergangenen Tagen.