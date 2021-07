Interview mit einem Mann, der vom Korruptionsdezenerant in Völklingen überführt wurde : „Abgehörtwerden empfand ich als besonders schlimm“

„Die Haftbedingungen zerstören in vielen Fällen den Menschen“, sagt ein früherer Gefängnisinsasse im Gespräch mit der SZ. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Völklingen Herr B. war von Beamten des Korruptionsdezernats in Völklingen überführt worden. Wir sprachen mit ihm über das Erlebte und die Haft.

Herr B. (Initial von der Redaktion geändert), Sie haben mehrere Monate im Gefängnis verbracht, weil Sie vom Polizeidezernat „Besondere Ermittlungen und Korruption“ (BEK) in Völklingen überführt wurden. Als das BEK damals bei Ihnen klingelte, hatten Sie da vorher was geahnt oder kam das überraschend?

B Ich hatte bereits seit Monaten geahnt, dass etwas anders war – in Bezug auf Kommunikation beziehungsweise durch das Verhalten von Beteiligten. Aber letztendlich war der Tag, als die Beamten kamen, doch überraschend. Das BEK hatte Informationen von Beteiligten. Diese Informationen sorgten letztendlich erst für den Ermittlungsstand, der eine Verhaftung ermöglichte.

Wie haben Sie sich verhalten? Was dachten Sie in dem Moment, als Sie gemerkt haben, was Sache ist?

B Ich hatte das, was mir vorgeworfen wurde, zugegeben. Das änderte aber nichts an der Situation. Das interessierte die Beamten wenig. Woran ich dachte? Nur an meine Familie. Und an die beteiligten Personen, um ihnen das Gleiche zu ersparen.

Und wie empfanden Sie den Umgang der BEK-Beamten mit Ihnen?

B Der Umgang war korrekt.

Wie Sie im Vorgespräch zum Interview erklärten, waren Telefonate von Ihnen – was unter bestimmten Bedingungen richterlich genehmigt werden kann – von der Polizei abgehört worden. Was denkt man im Nachhinein, wenn man erfährt, dass da ja auch private Gespräche mitgehört wurden?

B Die richterliche Genehmigung ist so eine Sache; sie ist vorgesehen, das Abhören wird aber meines Erachtens oft bereits durch die Staatsanwaltschaft in die Wege geleitet, bevor der Beschluss vorliegt. Der Beschluss stützt sich auch auf die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Es wurden in meiner Angelegenheit sogar Personen abgehört, die gar nichts damit zu tun hatten – weil Telefonnummern nicht korrekt zugeordnet waren. Das wurde dann zwar eingestellt, was aber mit diesen Aufzeichnungen passiert, weiß man letztendlich nicht. Das Abgehörtwerden empfand ich als besonders schlimm, insbesondere weil die Aufzeichnungen von einer Vielzahl von am Verfahren Beteiligten gelesen werden. Zudem führen auch Äußerungen der Abgehörten, die mit der Sache selbst nichts zu tun haben, zu Vorurteilen und Bewertungen.

Wenn im „Stammtischgespräch“ jemand sagt, dass der Justizvollzug in Deutschland „zu lasch“ sei, was würden Sie dem antworten?

B „Zu lasch“ sind die Haftbedingungen sicher nicht. Sie zerstören in vielen Fällen den Menschen. Das Ziel der Resozialisierung ist ein Wort ohne Bedeutung. Wobei es in deutschen Gefängnissen besser ist als in anderen europäischen Gefängnissen. Es wird sich schon um einen gekümmert, und man wird zum Beispiel im Bedarfsfall gut medizinisch versorgt. Aber die „Fürsorge“ endet an der Gefängnistür: Viele, die keine Familie oder Freunde draußen haben, werden unter Bedingungen entlassen, die unwürdig sind. Da hat mancher noch nicht mal fünf Euro, wenn er entlassen wird. Oder er wird an Tagen entlassen, an denen er nicht mal die Chance hat, beim Sozialamt oder Arbeitsamt vorstellig zu werden. Und dort gibt es ja auch nicht gleich Geld. Was macht dann ein ehemaliger Strafgefangener, wenn er nicht mal eine Unterkunft beziehungsweise Geld fürs Essen hat, weil ihm am letzten Tag noch alles weggepfändet wird?

Die Untersuchungshaft, hatten Sie gesagt, war härter als die „normale“ Strafhaft?