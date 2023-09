Ein wichtiger Schritt zur Integration Ganz vorne steht das Deutschlernen

Erstens Sprachkompetenz, zweitens Sprachkompetenz und drittens Sprachkompetenz: In der Sitzung des VHS-Beirates der Stadt Völklingen wurde deutlich, dass die Volkshochschule der Stadt großes Augenmerk auf die „Sprachoffensive Deutsch“ legt. VHS-Leiterin Jenny Ungericht hielt einen Rückblick auf das jüngste VHS Jahr in Völklingen – das neue beginnt am kommenden Montag, 18. September – und konnte dabei zahlreiche Aktivitäten im Bereich Sprachförderung nennen. So gab es 24 Anfänger-Kurse Deutsch und 17 Wiederholungskurse, dazu ist die Anzahl der „Fit for Job“-Kurse („Fit für den Beruf“) auf 18 gestiegen – die Kurse haben das sogenannte „B2-Niveau“, was Deutschkenntnissen entspricht, die Voraussetzung für viele Berufe sind.