Blaulicht : Zweifacher Diebstahl von Katalysatoren

Völklingen/Fürstenhausen In der Nacht von Dienstag, 19. Januar, auf Mittwoch, 20. Janaur wurde auf dem Parkplatz der Straße „An der Marienkirche“ in Fürstenhausen ein Katalysator gestohlen. Der unbekannte Täter demontierte ihn mitsamt des mittleren Abgasrohrs von einem weißen VW Polo.

In der selben Nacht wurde in der Völklinger Kühlweinstraße in Höhe des Anwesens Nummer 43 ein weiterer Katalysator gestohlen. Eine Zeugin hatte dort gegen 1.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen beiden Taten aus.