In Wohnung festgenommen : Per Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger gefasst

Saarbrücken Einen mit Haftbefehl gesuchten 35-jährigen Mann konnten Beamte der Polizeiinspektion Völklingen in seiner Wohnung am Donnerstagnachmittag festnehmen. Hierbei wurden in der Wohnung Betäubungsmittel, mehrere Patronen einer Schusswaffe, sowie ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red