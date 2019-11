Stadtrat entscheidet am Donnerstag : In Völklingen sollen die Kita-Gebühren sinken

Völklingen Die Gebühren in den Kindertagesstätten der Stadt Völklingen sollen deutlich sinken. Die Entscheidung wird der Stadtrat in der Sitzung am Donnerstag im Rathaus treffen. Hintergrund ist das Gute-Kita-Gesetz der Bundesregierung.

