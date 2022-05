Künstlern über die Schulter schauen und selbst an die Staffelei treten : Ein bisschen Montmartre in der City

Völklingen Bei „Kunst in Aktion“ ließen sich Künstler über die Schulter schauen.

Es war wie eine große Freilicht-Galerie mitten in der Stadt, die erste „Kunst in Aktion“ am vorigen Freitag auf dem Völklinger Adolph-Kolping-Platz, die gewissermaßen auch optimistische Akzente setzte. „Hier ist es ja so schön wie in Paris“, freut sich die achtjährige Idil, eine kleine Modebewusste mit viel Selbstvertrauen. Sie stellt sich an die Staffelei, zaubert den Eiffelturm auf die Leinwand und freut sich am sommerlichen Ambiente. Jenny Ungericht, als VHS-Direktorin im Ausrichterteam, überzeugt zwei Beinahe-Erwachsene, sozusagen „harte Jungs mit Goldkettchen und weißen Hemden“, zum Mitmachen. In der Tat finden einer von ihnen: „Es ist toll, dass hier jedermann seine eigene Kunst ausleben kann.“