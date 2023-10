Kommentar Vielleicht wähl’ ich ja das Auenland

Aber wer sagt denn, dass bei freier Wahl nicht auch das Reich der Phantasie offen steht? Warum also nicht das Auenland wählen, das Reich der Hobbits in Tolkiens Herr der Ringe? Mindestens fünf Mahlzeiten am Tag und ein Museum für weitergereichte Geschenke, von denen keiner mehr weiß, wozu sie überhaupt gut sind ... ja, das käme mir sehr entgegen! Andererseits würde ich mir in den niedrigen Hobbit-Höhlen ständig die Rummel stoßen, und andauernd drohte Ungemach durch Saruman (der ist so was wie der Björn Höcke von Mittelerde). Also auch kein Auenland ... Ha! Aber jetzt hab ich’s wirklich! Ich entscheide mich für die Bundesrepublik Deutschland! Freier und besser leben konnten wir noch nie.