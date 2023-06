Wasserratten müssen sich noch gedulden Immer noch unklar, wann das Völklinger Freibad öffnet

Nun ist es Mitte Juni. Die Arbeiten seien inzwischen abgeschlossen, hieß es auf Anfrage der SZ. Einen konkreten Termin, ab wann das kühle Nass im Völklinger Freibad endlich für Erfrischung sorgen wird, gibt es allerdings noch nicht. Woran liegt das? „Es hängt gerade noch an den Wasserproben“, erklärt ein Sprecher der Stadt. „Das Umweltministerium hat Proben aus den Becken entnommen und prüft nun, ob alles in Ordnung ist.“ Wasserratten müssen sich also noch ein kleines bisschen gedulden. Sobald die Proben ausgewertet und nichts zu bemängeln ist, könne die Stadt auch einen „wasserdichten“ Termin nennen, an dem die Tore des Völklinger Freibads öffnen.