Geld fürs Völklinger Stadtbad Im Völklinger Hallenbad rumst es

RRRRUMMMS!!! Die kleine Mauer kracht zu Boden, es staubt und es gibt Applaus. Ersten Spatenstich kann jeder, in Völklingen wird „angehämmert“: Am Montagnachmittag startete offiziell die umfangreiche Sanierung des Stadtbades – was kein Luxus ist, denn das 1966 eröffnete Hallenbad ist sichtbar in die Jahre gekommen.