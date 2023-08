Richtige Entsorgung In Lauterbach wächst ein illegaler Grünschnitt-Berg

Auf dem Parkplatz am Ende der Kreuzwaldstraße im Völklinger Stadtteil Lauterbach, am Waldrand, wachsen seit mehreren Wochen zwei Grünschnitthaufen stetig an, schildert Ortsvorsteher Erik Roskothen. Revierförster Daniel Scheer und Roskothen möchten darauf aufmerksam machen, dass Grünschnitt und Gartenabfälle nicht in den Wald gehören: „Es ist nicht nur unschön anzusehen, sondern bereitet auch massive Probleme für den Wald und die Bevölkerung“, so Scheer. „Solche Grünschnitthaufen führen zu Pilzwachstum, was den umliegenden Bäumen sehr schaden kann. Es vermehren sich oft die nicht-einheimischen Pflanzen, die heimische Pflanzen verdrängen und so auch Vögel und Schmetterlinge verschwinden lassen. Es entsteht eine unabsehbare Kettenreaktion in der Natur.“ Roskothen ergänzt: „Vor allem aber locken solche Deponien Ratten und Wildschweine an, die niemand in der Nähe der Wohnbebauung haben möchte.“ Und: „Finden sich dann noch Blumentöpfe oder Pflanzenschmuck in der Menge, so entstehen hohe Entsorgungskosten für den Forst oder die Gemeinde, die dann wieder von der Allgemeinheit bezahlt werden.“