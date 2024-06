American Football in Völklingen Sie „entflammen“ das Publikum im Stadion

Die Saarland Hurricanes sind ein American-Football-Team, das in der höchsten deutschen Spielklasse an den Start geht. Am Samstag trug die Mannschaft zum ersten Mal ein Heimspiel im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion aus. Gegner waren die Straubing Spiders. Angefeuert werden die Sportler nicht nur von vielen Fans, sondern auch von ihren Cheerleadern – den Saarland Hurriflames.