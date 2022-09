Verzögerter Wechsel vom Frei- zum Hallenbad : Völklinger Freibad schließt

Völklingen/Riegelsberg In Riegelsberg ist nach Abschluss der Freibadsaison wieder Hundeschwimmen.

Das Völklinger Freibad ist am Freitag, 30. September, letztmals geöffnet, ebenso das Riegelsberger Freibad (14-20 Uhr). Bis Bad-Freunde das Völklinger Hallenbad nutzen können, müssen sie sich drei Wochen gedulden: Es öffnet am Samstag, 22. Oktober. Derzeit laufen noch vorbereitende Arbeiten, berichtet die Stadtverwaltung. Die Temperaturen im Bad werden wegen der Energiekrise reduziert. In Riegelsberg öffnet die Kleinschwimmhalle am Montag, 10. Oktober. Die Wassertemperatur wird dort von 28 auf 27 Grad gesenkt, die Lufttemperatur von 31 auf 29 Grad, so der Riegelsberger Pressesprecher Rouven Winter.