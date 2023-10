Nach langer, beschwerlicher Reise Happy End in Völklingen für zwölf gerettete Hunde

Große Spannung, Aufregung und Vorfreude am Samstag auf dem Gelände des Kultur- und Sportvereins (KuS) Hoheberg in Völklingen: Hier lernen gleich zwölf Hunde ihre neuen Familien kennen. Die Tiere haben einen weiten Weg hinter sich: Sie kommen mit einem Transporter aus dem Tierheim „Arca protectora international“ in Aldover, einem Ort im Nordosten Spaniens. Völklingen ist nur eine Zwischenstation für die Vierbeiner. Aus ganz Deutschland reisen ihre künftigen Besitzer extra ins Saarland, aus Berlin, München, dem Ruhrgebiet, dem Erzgebirge.