Regionaler Leitartikel : Hüttengastro wird zum Stressfaktor

Currywurst oder Quinoa-Salat? Darum muss sich ein Weltkulturerbe-Chef nicht kümmern. Sollte man meinen, die Erfahrung lehrt anderes. Weil zu einem gelungenen Kulturerlebnis auch eine solide Versorgung beiträgt.

Der Weltkulturerbe-Chef Ralf Beil hat auf diesem Feld durchaus Ehrgeiz. Vegan, weltläufig, qualitätsvoll, so sieht er die Zukunft der Hüttengastro. Doch dann hat er sich just für diese von manchem langjährigen Gast als überambitioniert gewerteten Ideen auch noch den falschen Betreiber ausgesucht. Die Tarte Gastro GmbH wirft nach einem Jahr schon wieder das Handtuch, und den Schaden hat jetzt das Weltkulturerbe. Aber auch Beil, denn personelle Fehlentscheidungen stehen keinem Manager gut zu Gesicht. Hinzu kommt, dass bereits die erste Nachfolge-Regelung für die Hüttengastro 2021 holprig lief, weshalb der Spruch „Pech gehabt, auf ein Neues“ für Beil nicht gilt.

Von Anfang an sendete die Tarte Gastro keine Aufbruch-Signale, sondern betrieb Abbau – an Personal und an der Speisenauswahl. Eine bittere Lektion für Beil. Die Hüttengastro müsste also längst auf dem ersten Platz seiner Prioritätenliste stehen. Denn er steht für das Gesamtwohl des Weltkulturerbes, sollte die Rolle eines zuvorkommenden Gastgebers akzeptieren. Da ist noch Luft nach oben.