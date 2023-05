Handball Merziger Jubel statt Völklinger Meister-Feier

Spieler tanzten ausgelassen umher, mit den Fans machten sie eine „Humba“: Am Samstag wurde in der Völklinger Hermann-Neuberger-Halle gefeiert – allerdings nicht so wie erwartet. Ursprünglich wollten die Saarlandliga-Handballer der HSG Völklingen im Heimspiel gegen den HSV Merzig-Hilbringen den letzten noch fehlenden Punkt zum Gewinn der Meisterschaft holen. Stattdessen gab es für den Spitzenreiter aber eine kalte Dusche – und nach dem Schlusspfiff jubelten die Gäste über einen 42:32 (19:23)-Erfolg.