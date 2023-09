Handball Beim Meister sind die Tränen getrocknet

Bitteres Ende: Am 6. Mai jubelte die HSG Völklingen in der Hermann-Neuberger-Halle noch über den Titel in der Handball-Saarlandliga. Knapp fünf Wochen später gab es an gleicher Stelle Frust und Trauer. Die HSG verlor das entscheidende Spiel in der Aufstiegsrunde gegen die HSG Kastellaun-Simmern mit 25:31. Der Mannschaft um Fabian Engels, der hier fassungslos an der Wand steht, hätte ein Remis zum Oberliga-Aufstieg gereicht.

Foto: Thomas Wieck