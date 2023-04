Ein Park an der Kirche Ein Hugenottengarten für Ludweiler

Die Initiatoren haben sich bereits viele Gedanken gemacht: Neben den Menschen sollen sich auch die Tiere in der neuen Grünanlage wohlfühlen. Wie wäre es mit einem Eichhörnchen-Futterhaus? Ein Komposter, ein Regenwasserspeicher und neue Sitzgelegenheiten stehen ebenfalls in der Ideensammlung. Bei den Machern eines Hugenottengartens in Potsdam hat man sich Tipps geholt. Der Bezug zur Geschichte ist der Kirchengemeinde wichtig. In dem öffentlich zugänglichen Garten sollen auch Pflanzen wachsen, die die französischen Protestanten einst bei ihrer Flucht mitgebracht hatten. Artischocken gehörten zu den Gemüsearten, die sie anbauten. Andere Pflanzen wurden von den Hugenotten zum Färben von Stoffen genutzt.