Oberbürgermeisterwahl Völklingen Der Kandidat und die Hochwasserfrage

Dem Bauunternehmer ist daran gelegen, ein Missverständnis auszuräumen, beziehungsweise einen anderen Schwerpunkt in einer bestimmten Frage hervorzuheben: Als es darum ging, was man in Völklingen künftig gegen Hochwasser tun können, hatte er auch jenem Teil der Bürger eine Mitverantwortung zugesprochen, die Fließgewässer mit Müll oder Grünschnitt belasten und so deren Abfluss behindern, „aber ich habe doch um Himmels willen nicht gemeint, dass die Lauterbacher für das Hochwasser verantwortlich sind“, er sei selbst mit seiner Baufirma vier Tage zu Noteinsätzen unterwegs gewesen, habe mitangepackt, auch in Lauterbach und Ludweiler, und natürlich sei Schwemmgut von überall her gekommen.