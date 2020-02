Ausstellung : Hobbymaler stellen im Alten Rathaus in Völklingen aus

Völklingen Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wochenendkurse „Experimentelle Malerei“ und des „Intensivkurses Malen“ der Dozentin Evelyn Bachelier präsentieren ihre Arbeiten des vergangenen Jahres.

Die Kreativität, der Wunsch nach künstlerischem Tun, das neugierige Versuchen, Erfinden, Spielen und Gestalten stecken in jedem Menschen. Oft sind die Spontaneität und der Mut, Gedanken und Gefühle auszudrücken, eingeengt. Die Malkurse sollen sie wieder stärken und dadurch das Leben bereichern. 20 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer haben mit ihren Werken die Freude am und durch Malen und die Freude an der künstlerischen Kreativität entdeckt. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 14. Februar, 18 Uhr, im Galerieraum des Alten Rathauses Völklingen durch Oberbürgermeisterin Christiane Blatt und VHS-Direktorin Jenny Ungericht.