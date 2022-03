Neues Alarmsystem : Heute Sirenen im Saarland zu hören

L’Hopital/Völklingen/Großrosseln Heute könnten in Teilen des Saarlandes und Rheinland-Pfalz Sirenen und laute Signale zu hören sein. Was dahinter steckt.

Nicht erschrecken, wenn heute, 1. März, Sirenengeheul von Frankreich über die Grenze möglicherweise bis in den Warndt und nach Völklingen zu hören ist – insbesondere im Völklinger Stadtteil Lauterbach. Es handelt sich lediglich um einen Test. Wie die Präfektur des Département Moselle mitteilt, werden voraussichtlich ab 14 Uhr in L’Hopital für etwa 20 Minuten neue Sirenen getestet.

Das neue Sirenen-System wird im gesamten Département installiert, da die bisherigen Sirenen noch aus dem Jahr 1948 stammen und ersetzt werden müssen. Mit den neuen Sirenen, so die Mitteilung, sind neben den akustischen Warnsignalen auch Durchsagen an die Bevölkerung möglich. Am Dienstag, 2. März, werden die neuen Sirenen dann vormittags in Thionville getestet.