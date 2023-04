Zum Thema Schule ging’s hoch her Ganztagsschule – als Pflicht oder nicht?

Auch die Emotionen blieben nicht unberührt, als es am Donnerstagabend im Völklinger Stadtrat um das Thema „Grundschule“ ging. Dabei war es bei dem Grund für die anstehende Abstimmung um eine Sache gegangen, in der sich alle einig waren: Für die Grundschule Heidstock/Luisenthal werden für die kommenden drei Schuljahre vorsorglich drei Einschulungsklassen eingeplant – „unter dem Vorbehalt, dass dies zwingend notwendig ist“, so Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD). Zwar haben sich die jüngsten Zahlen aus dem Schulentwicklungsplan wieder geändert, so dass man nun scheinbar mit zwei Klassen über die Runden kommen könnte, doch die Zahlen sind einem ständigen Wandel unterworfen (wir berichteten), und es steht zu erwarten, dass es letztlich über 50 Erstklässler sind, somit doch drei Erste Klassen notwendig werden – und darauf will die Stadt vorbereitet sein.