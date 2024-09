Innenstdt beleben Ein Rundgang für den lokalen Handel

Unter dem Motto „Kauf vor Ort – unterstütze deine Stadt!“ startete am Freitag die Kampagne „Heimatshoppen“ in Völklingen. „Das war in diesem Jahr schon eine Besonderheit“, sagt Karin Telke, Citymanagerin im Auftrag der Stadt Völklingen. Warum eine Besonderheit? „Die Kampagne läuft jetzt genau seit zehn Jahren, und Völklingen ist von Anfang an dabei“, so die Citymanagerin.