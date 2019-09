„Heimat shoppen“ : Werbeaktion für den Handel in Völklingen

Völklingen Rund 70 Geschäfte, Gastronomiebetriebe, Dienstleister, aber auch viele Freiberufler werden am Freitag und Samstag, 13. und 14. September, an der Aktion „Heimat shoppen“ in der Völklinger Innenstadt und den Stadtteilen teilnehmen.

Die landesweite Kampagne der Industrie- und Handelskammer unterstützen vor Ort der Völklinger Wirtschaftskreis und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft GWIS Völklingen mbH. Damit wollen die Teilnehmer auch ein Zeichen gegen die wachsende Konkurrenz des Online-Handels setzen. Hans Agostini, Vorsitzender des Völklinger Wirtschaftskreises, freut sich, dass diesmal deutlich mehr Geschäftsleute mitmachen als bei der vergangenen Aktion. Und wer sich noch kurzfristig entschließt, kann das Werbematerial wie Flyer oder Luftballons direkt in seinem Geschäft in der Poststraße abholen, sagt Agostini.