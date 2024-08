Vereinshaus sackt ab Schützenhaus verschwindet unter Erdmassen

Der letzte Eintrag im Schießbuch steht auf Seite 294. Er ist vom 5. Februar 2023. Von Wolfgang Lang, dem Vorsitzenden des Völklinger Sportschützenvereins. Das Buch ist abgegriffen, in ihm werden seit der Gründung des Vereins 1962 alle Schützen mit Datum, Uhrzeit und Schießstandnummer notiert. Doch seit Februar 2023 hat dort niemand mehr geschossen, der Verein hat keine Genehmigung mehr. Dabei geht es nicht um das Schießen an sich, sondern um die Sicherheit des Gebäudes: Der Hang, an dessen Fuß das Vereinshaus im Pottaschdell liegt, rutscht – und frisst das Vereinszuhause immer weiter auf.