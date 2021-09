Wieder überdacht ins kühle Nass : Völklinger Hallenbad öffnet wieder

Nein, auch wenn dies sicher einen gewissen Charme hätte, so handelt es sich hier doch nicht um das aktuelle städtische Völklinger Hallenbad, sondern um die 1904 in Völklingen gebaute und längst wieder verschwundene Schwimmhalle der damaligen Röchling-Werke. Foto: werkfoto röchling

Das „neue“ Völklinger Hallenbad öffnet wieder. In Völklingen konnte man aber auch schon 1904 in einem Vorgänger-Bad schwimmen.

Völklingen (mr) Die Freibad-Saison endet in Völklingen am Sonntag, 12. September. Am Mittwoch, 15. September, öffnet dann das Völklinger Hallenbad wieder. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gilt für den Einlass ins Stadtbad die „3-G-Regelung“ (geimpft, getestetm oder genesen), ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden. Die Eintrittskarten werden ander Kasse gelöst, das fürs Freibad genutzte Online-Ticket-System wird nicht für das Hallenbad übernommen.