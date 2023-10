Vandalen hausen im Stadtbad Völklinger Hallenbad nach Einbruch geschlossen

Wegen eines Einbruchs gepaart mit asozialem Vandalismus bleibt das Völklinger Hallenbad noch mindestens bis diesen Freitag, 27. Oktober, geschlossen. Wie die Stadtpressestelle mitteilt, waren der oder die unbekannten Täter in der Nacht zu Donnerstag, 26. Oktober, in das Gebäude eingedrungen. „Sie schlugen am Seiteneingang ein Fenster ein, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Im Anschluss verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu allen Büroräumen und Schränken und erbeuteten dabei wohl einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag“, heißt es im Bericht der Stadtverwaltung. Damit nicht genug: Die Täter entleerten überdies die beiden im Hallenbad angebrachten Feuerlöscher in sämtliche Räume, wodurch sie weiteren Schaden verursachten. Der gesamte Sachschaden lasse sich derzeit noch schwer beziffern, so Pressesprecher Sebastian Feß, liege aber wohl bei über 10 000 Euro. Die Polizei sicherte am Morgen die Spuren und ermittelt Wegen der Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten wird das Hallenbad frühestens am Samstag, 28. Oktober wieder geöffnet.