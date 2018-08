Stadt verlängert die Freibad-Saison

(up) „Bis auf Weiteres“ bleibt das Völklinger Freibad geöffnet. Dies teilte am Mittwoch die Stadt-Pressestelle auf SZ-Nachfrage mit. Ein exakter Termin für die Schließung stehe noch nicht fest. Man entscheide dies normalerweise nach Wetterlage. Und wegen des schönen Wetters dauere die Freibadsaison in Völklingen eben noch an. In Saarbrücken ist die Freibadsaison bereits um eine Woche verlängert worden: Das Schwarzenbergbad und das Dudweiler Freibad bleiben dort bis zum 9. September geöffnet, ebenso (zu den Herbst- und Winteröffnungszeiten) das Außenbecken des Kombibads Altenkessel.