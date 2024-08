Und schon wieder Hochwasser in Völklingen Gut 100 Wehreinsätze nach Extremregen

Von Marco Reuther · Die Völklinger Feuerwehr hatte in Folge des extremen Starkregens am Freitagnachmittag zahlreiche Hochwassereinsätze insbesondere in Lauterbach, Ludweiler und Geislautern. Der Lauterbacher Ortsvorsteher fordert, dass es mit dem seit Jahren nicht über Planungen hinausgehenden Hochwasserschutz endlich voran geht.

05.08.2024 , 17:14 Uhr

In Völklingen-Ludweiler wurde durch den extremen Starkregen von Freitagnachmittag ein Feldweg zu einem kleinen Fluss . Foto: Oberbillig