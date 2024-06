Arbeiten laufen auf Hochtouren Einblick in die Planung – wie das Saarstahl-Gelände auf „Grünen Stahl“ vorbereitet wird

Völklingen · Umstrukturierung der Stahlindustrie: So einiges plant Saarstahl auf dem Werksgelände in Völklingen. Wir haben einen Blick in den Genehmigungsantrag geworfen und erklären, wie sich das Saarstahl-Gelände für „Grünen Stahl“ verändern wird. Auch gebaut wird auf dem Areal bereits.

21.06.2024 , 17:42 Uhr

Auf dem Saarstahl-Werksgeländes soll, als zentraler Baustein für die Produktion von „grünem Stahl“, ein Elektrolichtbogenofen installiert werden. Bei dem Gebäude, das hier auf dem Saarstahl-Gelände hochgezogen wird (im Foto unten in der Mitte), handelt es sich um die neue Schlackenhalle. Foto: BeckerBredel