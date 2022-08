Großeinsatz der Feuerwehr : Wehrden: Hochhaus-Wohnung in Flammen

Foto: BeckerBredel 20 Bilder Feuer in Hochhaus Wehrdener Berg Völklingen, 22. August 2022

Völklingen Ein Brand in einem Wohnhaus am Wehrdener Berg löste am Montag einen Großeinsatz aus. Im Ergeschoss des Mehrparteien-Hochhauses mit 61 Bewohnern brannte eine Wohnung völlig aus. 33 Menschen wurden von Polizei und Feuerwehr evakuiert.