Völklingen : Große Hilfsbereitschaft für kranke Maya

Völklingen Die Benefizaktion in Völklingen-Lauterbach erbringt über 19 000 Euro. Das Mädchen leidet an einem seltenen Gendefekt.

19 012 Euro – das ist das imposante Ergebnis einer von Edeltraud Closen initiierten Hilfsaktion für die schwer kranke Maya aus Völklingen-Lauterbach. Die Wirtin des Gasthauses zum Warndt in dem Stadtteil organisierte unter dem Motto „Gemeinsam für Maya“ ein Sommerfest mit vielen Aktionen und Aktivitäten. Mit der Feuerwehr hatte sie einen tatkräftigen Partner zur Seite, denn hier wird das „Wir-Gefühl“ gelebt und praktiziert. Edeltraud Closens Ehemann Andreas ist seit vielen Jahren im Löschbezirk Lauterbach aktiv und hatte keine Mühe, seine Kameraden für die gute Sache zu gewinnen.

Viele Akteuren und Helfer stellten sich jedoch völlig unentgeltlich in den Dienst der guten Sache. Dazu gehörten neben der Feuerwehr der Männergedangverein Lauterbach, die Juniorengarde des Karnevalvereins Doll Doll-, das Warndtkater- Tanzmariechen, die Brass-Band Ludweiler, der Musikverein Lauterbach, die Band „Compliment for Soul“, der Hip-Hopper Marco Twist, die Band „Sixties Revival“ und die Ballettschule Larissa Quint. Und dann gab‘s ja noch die große Tombola von Edeltraud Closen, bei der es zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen gab.

Maya (12) leidet an einer sehr seltenen und bislang unheilbaren Krankheit Krankheit: MPAN ist eine Form der Neurodegeneration mit Eisenspeicherung im Gehirn (die SZ berichtete). Neurodegeneration bedeutet den Verlust von Nervenzellen und resultiert aus einem Gendefekt. Unter einer Million Menschen gibt es etwa ein bis drei Betroffene. Im Saarland ist bisher nur Maya daran erkrankt.

Große Solidarität mit Maya in Völklingen

Feuerwehr organisiert Benefizveranstaltung : Große Solidarität mit Maya in Völklingen

Derzeit kennt man zehn verschiedene Krankheitsformen. NBIA setzt meist in der Kindheit oder Jugend ein. Betroffen sind weltweit Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene beiderlei Geschlechts. Vieles an der Krankheit ist unbekannt, und nur wenig ist bislang erforscht. NBIA schreitet nach heutigen Erkenntnissen unaufhaltsam fort , führt zu schwersten Behinderungen und vielen Schmerzen, bringt eine stark verkürzte Lebenserwartung mit sich und ist bislang unheilbar und kaum therapierbar.

Seit 2002 bemüht sich die deutsche NBIA-Patientenorganisation „Hoffnungsbaum“ darum, Diagnostik und Therapie zu verbessern, setzt sich für den Ausbau der medizinischen und psychosozialen Versorgung ein und will die dazu notwendigen Forschung fördern. Hier fließt auch der Großteil der Spenden hin, um möglichst effektive und zielführende Ergebnisse zu erreichen.

Im Saarland bleibt das Schicksal von Maya nicht unbeachtet. Immer mehr Menschen wollen dem so lebensfrohen Mädchen helfen, das aufs Warndtgymnasium in Völklingen geht. Nicht nur die Klassenkameraden und die Lehrer ihrer Schule engagieren sich immer wieder für Maya, auch viele andere bringen sich ein. So spendeten die „Herzensengel“ aus Merzig jüngst 10 000 Euro. Aber auch viele kleine Spenden sind im Kampf gegen NBIA willkommen. Bislang kamen über 90 000 Euro bei mehreren Spendenaktionen im Saarland zusammen – eine beachtliche Summe, aber im Kampf gegen diese Krankheit nicht genug. „Wenn man diese Krankheit erforschen und irgendwann auch heilen kann, muss man ständig weiterkämpfen“, erklären die Eltern von Maya, Sebastian und Stephanie Matthiesen.