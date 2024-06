Feuer wütet Großbrand in Luisenthal

Gegen 13.45 Uhr am Donnerstag ist der Alarm eingegangen: Es brennt bei einem Altmetallhändler im Völklinger Stadtteil Luisenthal, die große Halle steht in Vollbrand, auch im unmittelbaren Umfeld brennt es auf dem Areal. Dicker Qualm steigt auf und ist weithin sichtbar. Der Betrieb befindet sich in der Straße des 13. Januar.