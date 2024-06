Feuer wütet Großbrand in Luisenthal

Völklingen (mr) Es brennt bei einem Altmetallhändler in Luisenthal, dem Augenschein nach auch Altreifen, denn dicker Qualm steigt an der Brandstelle empor. Feuerwehren aus dem ganzen Regionalverband sind im Einsatz. Dem Vernehmen nach ist auch eine Gasflasche explodiert. Ein Mann soll schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden sein. Wie es heißt, sind durch den großen Wasserbedarf die Hydranten überlastet und die Feuerwehr versucht, Wasser aus der Saar zu pumpen.