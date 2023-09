Eine deutsch-französische Partnerschaft weniger Grenzüberschreitende VHS scheitert an Finanzproblem

Da auch die VHS Völklingen Mitglied des in Forbach ansässigen Vereins war, wollte die CDU-Fraktion wissen, ob der Stadt aus den Vorgängen irgendwelche finanziellen oder juristischen Nachteile drohen. Das ist aber nicht der Fall, konnten Stadtverwaltung und VHS inzwischen klären. „Für uns ist das aber dennoch eine unschöne Sache und – auch wenn wir finanziell nicht betroffen sind – eine mittlere Katastrohe“, weil man eben gerne mit den Partnern in Forbach zusammengearbeitet habe, so VHS-Leiterin Jenny Ungericht in der Sitzung des VHS-Beirates am Montagabend. Die kleine Zahl gemeinsamer Angebote, etwa wechselseitige Ausstellungen, falle nun weg. Mit einer privatisierten Variante der UPT könne man nicht mehr zusammenarbeiten, weil die Kurse dann viel zu teuer seien, um noch im Rahmen einer Volkshochschule angeboten zu werden.