Wenn graue Haare zu dummen Bemerkungen führen Großes Interesse an Foto-Ausstellung „Silberhaar“

Völklingen · Fotografien, ausgeführt in handwerklicher Klasse, perfekt ausgeleuchtet, alle Details bis in die berühmte Haarspitze scharf abgebildet und hoch aufgelöst, das ist der eine Teil der am Freitagabend eröffneten Ausstellung des Fotoclubs Völklingen im Alten Rathaus.

15.03.2023, 08:00 Uhr

Die Eröffnung der Ausstellung „Silberhaar“ des Völklinger Fotoclubs lockte viele Besucher ins Alten Rathaus in Völklingen. Foto: Engel

Von Andreas Engel

Der andere Teil ist das Thema, das, so die Veranstalter von Stadt, Volkshochschule und Fotoclub, ausgezeichnet in die Woche des Weltfrauentags passe (an jedem 8. März seit 1910): ergrautes Haar bei Frauen.