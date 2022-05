Schüler als Schauspieler : Der schwierige Weg zu sich selbst

Völklingen Schüler der Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule proben für die Schultheatertage

Wie gelingt es, erwachsen zu werden und der zu sein, der man sein möchte? Dieser Frage gehen neun Schülerinnen und Schüler der Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule in einem selbst einstudierten Theaterprojekt nach. Im Rahmen der Schultheatertage, die nach einer zweijährigen Corona-Pause in dieser Woche erstmals wieder stattfinden, führen die Zehntklässler das Stück am kommenden Mittwoch, 18. Mai, 18 Uhr, in der Alten Feuerwache in Saarbrücken auf. Die Generalprobe am Montag in Völklingen-Ludweiler gelang problemlos.