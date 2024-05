Gesundheitsamt Saarbrücken Abkochgebot für Trinkwasser in Völklingen aufgehoben – einen Tipp sollten Sie aber beachten

Die Stadtwerke Völklingen Netz GmbH und das Gesundheitsamt Saarbrücken hatten am Montag, 27. Mai, vor einer bakteriellen Verunreinigung des Trinkwassers in der Mittelstadt gewarnt. Sie begründeten das damit, dass aufgrund des Unwetters Oberflächenwasser in die Rohwasserbrunnen gelangt sei. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Saarbrücken seien ab dem 27. Mai 2024 eine Schutzchlorung und ein Abkochgebot angeordnet worden.