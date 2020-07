Polizei Völklingen sucht Zeugen : Gestohlener Roller fällt Brandstiftung zum Opfer

Die Polizei will einen Roller-Diebstahl mit Hilfe von Zeugen klären (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein am Freitagnachmittag in Heidstock gestohlener Roller ist tags darauf wieder aufgetaucht. Allerdings hatte ihn jemand angezündet. Wie die Polizei in Völklingen weiter mitteilt, erfuhr sie am Samstagmorgen, dass der Roller stark beschädigt am Simschel-Weiher steht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ihn jemand in der Nacht in Brand gesetzt hatte. Die Polizei ermittelt werden Diebstahls und Brandstiftung.