Erfahrungsaustausch für Angehörige : Demenz: Über die Belastung reden

Völklingen Rotes Kreuz bietet in Ludweiler einen Gesprächskreis für Angehörige an.

Darüber hinaus ermöglichen die Treffen im Gesprächskreis den Angehörigen demenzkranker Menschen, neue Strategien kennenzulernen, wie sie den Stress besser verkraften. In dem Gesprächskreise findet man Menschen, bei denen die eigenen Sorgen und Nöte nicht auf Unverständnis stoßen. Das nächste Treffen ist am Montag, 30. September, um 16 Uhr im Haus der Vereine, Am Bürgermeisteramt 2, in Völklingen-Ludweiler. Das teilt das Rote Kreuz mit.