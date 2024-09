Sehens- und Hörenswertes in Völklingen Einmal Tourist sein in der eigenen Stadt

Regelmäßig bietet die Stadt Völklingen im Frühling und im Sommer Führungen durch die City an. In diesem Jahr war noch kein Rundgang zustande gekommen. Wegen mangelnder Nachfrage. Doch beim letzten Termin des Jahres, am vorigen Sonntag, konnte Gästeführer Christian Müller einige Teilnehmer begrüßen. Allerdings nur, weil vier junge Leute mitgingen, die bei der Stadt Völklingen ein duales Studium beginnen. Läuft alles nach Plan, schließen sie ihre Ausbildung in drei Jahren als Diplom-Verwaltungswirt ab. Interessierte Bürger oder neugierige Weltkulturerbe-Besucher sind auch diesmal nicht gekommen. Bei 30 Grad im Schatten ist ein Besuch im Freibad aber wohl auch verlockender als eine aufgeheizte Innenstadt – auch wenn in Völklingen selbst die Freibadsaison diesmal, wegen der Hochwasserschäden, komplett ausgefallen ist. Beim Rundgang dabei war diesmal aber auch die Saarbrücker Zeitung, um mal einen Blick aus Touristen-Sicht auf die Völklinger Innenstadt zu werfen.