Weltkulturerbe Die bewegte Geschichte der Völklinger Hütte – vom Eisenwerk zum Industriedenkmal (mit historischen Fotos)

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist von technischen Neuerungen geprägt: Die Sinteranlage, die 1928 in Völklingen entsteht und durch die sich Abfallprodukte des Verhüttungsprozesses recyceln lassen, ist nicht nur die Erste ihrer Art in Deutschland, sondern auch eine der modernsten und größten in Europa. Aber die Geschichte der Hütte birgt auch dunkle Seiten: Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wird Hermann Röchling in Abwesenheit in Frankreich für seine Kriegsverbrechen verurteilt.