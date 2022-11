Serie Der Betrieb von nebenan : Geschäftsidee: Einzelstücke, die Hingucker sein sollen

Was bietet Ihre Firma an?

MICHAELA ZIEDER Ich biete handgefertigte Sachen an, zum Verschenken oder selbst behalten. Gerne können Sie bei mir auch Gutscheine erwerben. Alle Produkte im Laden sind selbst hergestellt in kleinster Feinarbeit und mit viel Liebe zum Detail. Die Produkte gibt es nur einmal, außer Sie bestellen mehrere gleiche Sachen direkt von Anfang an. Ich fertige Kerzen für Kommunion und Taufe, Schultüten, Schmuck aus Halbedelsteinen und Edelsteinen, Adventskränze, Türkränze für jede Jahreszeit, selbst hergestellte Marmelade und Öle, Karten in 3D-Optik für jeden Anlass, Grabschmuck und Kränze für Allerheiligen. Seit fünf Jahren habe ich einen Online-Shop auf Etsy.de, www.etsy.com/Shop/Michaelas Design. Im Shop versende ich Sachen weltweit.