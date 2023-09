Leidenschaft für das Boxen Mit einem Degen im Boxring

Norbert Degen (links) in seiner aktiven Zeit im Boxring. Hier 1985 seine letzte Teilnahme an einer Saarlandmeisterschaft, damals im Halbschwergewicht. Der Kampf wurde in Wiesbach ausgetragen, sein Gegner war Wolfgang Blatter, der in dieser Zeit für St. Ingbert in den Ring stieg.

Foto: Degen