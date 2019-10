Ensemble Titania : Viel Beifall trotz schwerer Theater-Kost in Völklingen

Völklingen Theaterverein Titania bringt das anspruchsvolle Stück „Marat-Sade“ auf die Bühne. Das Publikum war bei der Premiere am Ende gespalten.

Leicht verdaulich oder einfach unterhaltsam war das textlastige, nur mit wenigen Requisiten und so gut wie ohne Bühnenbild auskommende Stück tatsächlich nicht. Umso mehr ist daher gleichermaßen die Fantasie der Zuschauer und der Schauspielerinnen auf der Bühne gefordert. Fluch und Segen zugleich ist die Reimform, in der die Dialoge geschrieben sind – Improvisation ist dabei so gut wie ausgeschlossen. Doch die elf Damen zeigten, wie sicher sie in ihren Texten sind. Stark der Auftritt der jungen Charlotte, die schließlich mit einem Dolch für die Ermordung von Marat verantwortlich ist und die Bühne in ein bedrohlich rotes Licht tauchen lässt. Während diese Szene für Hochspannung im Publikum sorgte, gab es immer auch wieder komische Momente – denn, was wäre der historische Stoff, der sich in den unterschiedlichsten Facetten mit den Erfolgen und Misserfolgen der Revolution auseinandersetzt, ohne den Blick in das aktuelle Zeitgeschehen. Gerade das gelang den Darstellerinnen immer wieder vortrefflich – und als am Ende die Frage „Wann werden sie endlich sehen?“ im Raum stand, war es ganz still im Saal. Danach entbrannte der wohlverdiente Premierenapplaus für das großartige Ensemble.