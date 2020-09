Zwa nicht verdient, aber gewonnen : Völklingens Rumpftruppe erwischt glücklichen Start

VÖLKLINGEN (bene) „Hochverdient war das sicherlich nicht“, musste Justin Erhardt nach dem Saarderby in der Fußball-Oberliga gegen den FC Hertha Wiesbach einräumen. Der Trainer des SV Röchling Völklingen sah am vergangenen Dienstag bei der Heimpremiere keinen wirklich berauschenden Auftritt seiner Elf.

Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel hat Völklingen einen perfekten Saisonstart hingelegt und befindet sich, als eines von nur zwei Teams mit makelloser Bilanz, hinter Arminia Ludwigshafen vorerst auf Platz zwei. Zum Auftakt hatte Völklingen beim FV Dudenhofen 2:0 gewonnen. Am Sonntag kommt es somit zu einem echten Spitzenspiel der noch jungen Saison in der Oberliga-Südstaffel, wenn Völklingen ab 15 Uhr die mit vier Zählern gestartete und auf Rang vier liegende SV Elversberg II empfängt. Das Heimrecht für das nächste Saarderby war getauscht worden, da die erste Mannschaft der SVE am Sonntag im DFB-Pokal den Zweitligisten FC St. Pauli an der Kaiserlinde erwartet.