Geld in den Schornstein geblasen Für Völklingen stehen 586 000 Euro auf dem Spiel

Hält eine Stadt die Vorgaben des SLPG nicht ein, kann sie auch die Investitionszuweisungen nicht erhalten. Völklingen würde somit dieses Jahr Zuweisungen in Höhe von 586 000 Euro in den Wind schießen. Jörg Hektor, Pressesprecher, des Innenministeriums, nennt ein Beispiel: „Als einzige Kommune im Saarland hatte die Gemeinde Kirkel in 2022 keinen genehmigten Haushalt und die Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes nicht erfüllt. Die Gemeinde hat entsprechend für das Haushaltsjahr 2022 auch keine Investitionszuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz erhalten.“