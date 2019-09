Völklingen : Freier Eintritt für junge Leute in der Hütte

Kinder und Jugendliche zahlen am kommenden Sonntag, dem Weltkindertag, keinen Eintritt in die Völklinger Hütte. Foto: Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Hans-Georg Merkel/Hans-Georg Merkel

Völklingen Am Sonntag ist Weltkindertag. Eltern können mit ihrem Nachwuchs das Eisenwerk und viele Ausstellungen entdecken.

Zum Weltkindertag bietet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte am Sonntag, 22. September, spezielle Führungen für Kinder an. Von 11 bis 16 Uhr startet zu jeder vollen Stunde im Wechsel eine Kinderführung zur Industriekultur der Völklinger Hütte oder zum ScienceCenter Ferrodrom ® des Weltkulturerbes. Komplettiert wird der Weltkindertag mit Führungen für Familien zur Ausstellung „PharaonenGold – 3000 Jahre altägyptische Hochkultur“ und zur „5. UrbanArt Biennale ® 2019 Unlimited“.

Die Kinderführungen beginnen am Sonntag um 12, 14 und 16 Uhr. Sie erläutern in kindgerechter Weise die Arbeitsabläufe im ehemaligen Eisenwerk. Die Führungen zum ScienceCenter Ferrodrom ® am Weltkindertag starten um 11, 13 und 15 Uhr. Das ScienceCenter Ferrodrom ® ist eine Erlebniswelt zum Thema Eisen und Stahl, die besonders für Familien mit Kindern interessant ist. An 100 Experimentier- und Mitmachstationen können Kinder und Erwachsene den Prozess der Eisengewinnung nachvollziehen.

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte legt besonderen Wert darauf, junge Menschen an seine Themen wie Industriekultur, Kunst und die Kulturen der Welt heranzuführen. Daher ist der Eintritt für Jugendliche bis 18 Jahre komplett kostenfrei. Auch Studierende, Schüler und Auszubildende bis 27 Jahre zahlen bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises keinen Eintritt in das Weltkulturerbe und seine Ausstellungen. Der normale Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 17 Euro. Diese generelle Regelung gilt auch am Weltkindertag. Die öffentlichen Führungen am Sonntag, 22. September, sind im normalen Eintritt in das Weltkulturerbe Völklinger Hütte enthalten. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist das erste Industriedenkmal aus der Blütezeit der Industrialisierung, das in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen wurde. Es ist das einzige Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung, das vollständig erhalten ist. Nach der Stilllegung der Roheisenproduktion im Jahr 1986 wurde die Völklinger Hütte 1994 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Die Anfänge der Völklinger Hütte reichen bis zum Jahr 1873 zurück. Der erste Hochofen wurde 1883 angeblasen. Die Völklinger Hütte zeigt international herausragende Ausstellungen und ist Ort für außergewöhnliche Konzerte und Festivals.