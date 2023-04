Bedeutung der Stahlindustrie Ein Blick auf die Zukunft Völklingens

Der Völklinger Wirtschaftskreis hatte – nach Corona bedingter Zwangspause in den beiden vergangenen Jahren – am Freitagabend bei gelöster Stimmung zum Frühlingsempfang in die Kulturhalle Wehrden eingeladen. Der Wirtschaftskreis-Vorsitzende Hans Agostini hatte die Lacher auf seiner Seite, als er nach kurze Begrüßung ankündigte, den Gästen „das Wort zum Sonntag zu ersparen“ und nach dem daraufhin einsetzenden Applaus ergänzte: „Ich hab‘ genau geguckt, wer zuerst geklatscht hat!“