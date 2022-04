Völklinger Friseur-Azubis haben originelle Benbefiz-Idee : Haare schneiden für die Ukraine-Hilfe

Völklingen Waschen, schneiden, der Ukraine helfen: Die Auszubildenden im Friseurhandwerk an der Marie-Curie-Schule Völklingen (Berufsbildungszentrum) haben eine besondere Benefizaktion organisiert: Sie zeigten ihr handwerkliches Können gegen Spendengelder für den Verein Urkaine-Saarland-Berlin.

Unterstützt von ihren Fachlehrerinnen stellten sie in kurzer Zeit die Benefizaktion „Friseure für Frieden“ auf die Beine und verwandelten das Foyer der Schule in einen professionellen Friseursalon, dann wurde „geglättet, gelockt, geflochten und geschnitten was das Zeug hält“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Gegen eine Mindestspende von 5 Euro konnte sich jeder aus der Schulgemeinschaft frisieren lassen, so dass letztlich 1050 Euro an Spenden zusammenkamen.